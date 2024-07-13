Potret Cantik Sherina Munaf dengan Rambut Baru, Pamer Ketiak Mulus Semakin Seksi

SHERINA Munaf terlihat cantik dengan rambut barunya. Pelantun Pergilah Kau ini pun terlihat semakin segar dan bercahaya.

Momen Sherina pamer rambut barunya ini diunggahnya di Instagram, @sherinamunaf. Terlihat istri Baskara Mahendra ini tampil lebih glowing dan fresh dengan gaya rambut barunya. Penampilan baru Sherina Munaf ini pun mengundang komentar positif para netizen yang ikut kagum dengan kecantikannya.

Warganet juga memuji penampilan Sherina yang makin terlihat muda di usia yang sudah memasuki kepala 3 ini. Berikut potret cantik Sherina Munaf usai potong rambut, seperti dilansir dari Instagram @sherinamunaf.

Warna Rambut Lebih Gelap

Sherina memutuskan memotong rambutnya dengan model layer sehingga terlihat lebih stylish dan bervolume. Selain itu, wanita 34 tahun ini juga menggelapkaj warna rambutnya sehingga terlihat lebih fresh.

Sebelumnya, Sherina membiarkan rambutnya lebih panjang dengan sentuhan warna merah kecoklatan. Sherina kini tampil lebih segar dengan warna rambutnya yang lebih gelap.

Makin Glowing

Gaya rambut baru Sherina ini gak cuma bikin dirinya terlihat cantik, tapi juga glowing. Terlihat dadi pose selfie-nya ini. Nampak Sherina begitu bercahaya dengan gaya rambut barunya. Sherina juga mengenakan riasan wajah yang lembut dan natural sehingga makin terlihat memesona.