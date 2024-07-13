Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Sherina Munaf dengan Rambut Baru, Pamer Ketiak Mulus Semakin Seksi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |15:29 WIB
Potret Cantik Sherina Munaf dengan Rambut Baru, Pamer Ketiak Mulus Semakin Seksi
Sherina Munaf Pamer Rambut Baru. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHERINA Munaf terlihat cantik dengan rambut barunya. Pelantun Pergilah Kau ini pun terlihat semakin segar dan bercahaya.

Momen Sherina pamer rambut barunya ini diunggahnya di Instagram, @sherinamunaf. Terlihat istri Baskara Mahendra ini tampil lebih glowing dan fresh dengan gaya rambut barunya. Penampilan baru Sherina Munaf ini pun mengundang komentar positif para netizen yang ikut kagum dengan kecantikannya. 
Warganet juga memuji penampilan Sherina yang makin terlihat muda di usia yang sudah memasuki kepala 3 ini. Berikut potret cantik Sherina Munaf usai potong rambut, seperti dilansir dari Instagram @sherinamunaf.

Warna Rambut Lebih Gelap

Sherina

Sherina memutuskan memotong rambutnya dengan model layer sehingga terlihat lebih stylish dan bervolume. Selain itu, wanita 34 tahun ini juga menggelapkaj warna rambutnya sehingga terlihat lebih fresh.

Sebelumnya, Sherina membiarkan rambutnya lebih panjang dengan sentuhan warna merah kecoklatan. Sherina kini tampil lebih segar dengan warna rambutnya yang lebih gelap.

Makin Glowing

Sherina

Gaya rambut baru Sherina ini gak cuma bikin dirinya terlihat cantik, tapi juga glowing. Terlihat dadi pose selfie-nya ini. Nampak Sherina begitu bercahaya dengan gaya rambut barunya. Sherina juga mengenakan riasan wajah yang lembut dan natural sehingga makin terlihat memesona.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168464/sherina_munaf-13Ep_large.jpg
Polisi Minta Klarifikasi Sherina Munaf Terkait Penjarahan Kucing Uya Kuya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166755/sherina_munaf-97Xy_large.jpg
Sherina Munaf Ungkap Ada 16 Ekor Kucing Uya Kuya yang Hilang Imbas Aksi Penjarahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067661/sherina_munaf-xqQW_large.jpg
5 Potret Terbaru Sherina Munaf Dengan Rambut Kepang, Netizen: Pesona Gadis 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/612/3060050/sherina_munaf-el3N_large.jpg
Rumah Tangga Dikabarkan Retak, Sherina Munaf Pilih Liburan Bareng Ayah ke Labon Bajo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057028/sherina_munaf-qNrR_large.jpg
Sherina Unggah Foto di Gym, setelah Hapus Momen Kebersamaan dengan Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/612/3057015/baskara_mahendra-xcEW_large.jpg
Potret Baskara Mahendra, Suami Sherina Munaf yang Fotonya Hilang dari Instagram Sang Istri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement