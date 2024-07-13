Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adu Tarif Endorse Aaliyah Massaid dengan Fuji yang Berbeda Jauh

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |10:18 WIB
Adu Tarif Endorse Aaliyah Massaid dengan Fuji yang Berbeda Jauh
Ilustrasi: Adu tarif endorse Aaaliyah dan Fuji (Instagram)
A
A
A

ADU tarif endorse Aaliyah Massaid dengan Fuji yang berbeda jauh. Kedua wanita ini memiliki hubungan dari Thariq Halilintar. Apalagi, mereka terus dibandingkan oleh warganet.

Termasuk mengenai tarif endorse Aaliyah Massaid dengan Fuji. Terlebih, keduanya merupakan selebritas yang banyak membintangi iklan baik di media sosial maupun televisi.

Berikut adu tarif endorse Aaaliyah Massaid dengan Fuji yang berbeda jauh:

- Aaliyah Massaid

Aaliyah Massaid (IG)

Aaliyah Massaid memiliki penghasilan sendiri melalui karirnya sebagai penyanyi, aktris, dan melalui berbagai tawaran untuk menjadi brand ambassador.

Dengan lebih dari 1,1 juta pengikut di media sosial, Aaliyah sering kali berkolaborasi dengan merek-merek ternama, seperti Hermes, Dior, hingga Gucci. Tentunya dengan banyak endorse merek ternama tarifnya saja bisa mencapai ratusan juta.

Sementara itu, Aaliyah Massaid lahir di Jakarta, 21 tahun silam. Sosoknya bahkan sudah mencuri perhatian publik sejak kecil karena nama besar kedua orangtuanya. Dia adalah anak kedua mendiang Adjie Massaid dan diva R&B Reza Artamevia yang berpisah  pada 2005.

Setelah beranjak dewasa, Aaliyah Massaid membangun kariernya di dunia hiburan. Dia tercatat pernah membintangi sederet film dan sinetron, seperti Bintang di Langit, Sayap Kecil Garuda, Mantan Terindah, dan Doea Tanda Cinta.

Di dunia tarik suara, Aaliyah memulai langkahnya dengan bergabung bersama girlband Lollipop yang terkenal dengan lagu Aku Bukan Boneka. Namun perjalanannya sebagai solois baru dimulai pada 2019 dengan merilis lagu Ulangi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
