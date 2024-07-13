Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |11:12 WIB
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Masalah Rambut yang Kerap Dihadapi Perempuan. (Foto: Freepik)
BAGI para wanita, rambut dianggap sebagai mahkota yang dapat mempercantik penampilan. Tak heran bila banyak dari mereka yang rutin melakukan perawatan rambut.

Namun tidak sedikit orang yang mengalami masalah kerusakan pada rambut. Biasanya masalah rambut yang banyak dialami oleh banyak adalah kering, rapih, kusut, dan sulit diatur.

Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penggunaan alat styling panas, perawatan yang tidak tepat, hingga paparan sinar matahari dan polusi.

Hairdresser Glam Hair Culture Salon Surabaya, Stephanie Martina, membenarkan bahwa banyak customer yang datang ke salon karena mengalami banyak keluhan rambut.

“Kerusakan rambut memang menjadi keluhan yang paling sering kita dengar, dari para customer ketika datang ke salon,” ujar Stephanie.

 

Telusuri berita women lainnya
