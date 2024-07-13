Berikut Persiapan Kulit yang Bisa Kalian Ikuti Sebelum Berolahraga

KETIKA berolahraga, kulit kalian pasti akan terkena keringat, debu, dan sinar matahari. Hal ini bisa menyebabkan banyak masalah pada kulit. Oleh karena itu, persiapan kulit sebelum berolahraga sangatlah penting.

Berikut adalah beberapa persiapan kulit yang bisa kalian ikuti untuk memastikan kulit tetap sehat saat dan setelah berolahraga:

1. Facial Wash

Sebelum berolahraga, pastikan wajah kalian berada dalam keadaan yang bersih, bebas dari minyak dan kotoran. Gunakan facial wash dan bersihkan wajah kalian hingga bersih dari minyak dan kotoran.

2. Moisturizer

Oleskan pelembap yang sesuai untuk menjaga kelembapan kulit. Pilih *Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer* yang mengandung Moist 24 ™️ 0,5%, White Gen ™️ 2%, Alpha Arbutin 2%, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo. Dengan moisturizer tersebut, kalian akan mendapatkan tampilan wajah lembap, kenyal, dan cerah secara merata.

3. Sunscreen

Jangan lupa untuk melindungi kulit kalian agar terhindar dari paparan sinar matahari dengan sunscreen dengan SPF yang tinggi. Minimal SPF 30 dan PA++. Aplikasikan sunscreen ke seluruh wajah secara merata sebelum berolahraga.

Dengan mengikuti tips-tips berikut, kalian tidak perlu khawatir kulit wajah kalian bermasalah ketika berolahraga. Apalagi menggunakan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer.

Wajah kalian bakalan tetap fresh, cerah, lembap, dan terawat ketika berolahraga. Yuk, cek produk Soulyu di e-commerce kesayangan kalian karena lagi ada diskon Summer Essentials up to 55% loh! Nikmati promonya!



(Martin Bagya Kertiyasa)