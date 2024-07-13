Tingkatkan Nilai Ekraf Indonesia, Sandiaga Ajak Seniman Memonetisasi Hasil Karya

SOUVENIR Lokal atau Sovlo menggelar acara art exhibition karya ilustrator lokal bertajuk TER4SI (Teras Inspirasi) pada 12- 14 Juli 2024 di Posbloc, Jakarta Pusat.

Acara ini digelar bertujuan untuk memberi wadah baru bagi para ilustrator Indonesia untuk memamerkan karya mereka, memperluas relasi, berkolaborasi, dan meningkatkan wawasan, serta menjual karya-karya mereka dalam konsep Mengusung konsep 'Art You Can Wear'.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi acara ini. Sebab, kegiatan tersebut dapat memberikan wadah serta ruang bagi para ilustrator lokal.

“Konsep Art You Can Wear yang diusung oleh Sovlo tidak hanya membawa seni lebih dekat ke masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para seniman untuk memonetisasi hasil karya mereka sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi kreatif kita," kata Sandi melalui webinar.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia menambahkan, sesuai sesuai filosofi terasi sendiri, di mana terasi, sebagai penyedap rasa dalam masakan Indonesia, melambangkan bagaimana hal-hal sederhana dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang penuh makna dan kedalaman.

“Semoga Ter4si terus memberikan kontribusi dan terus berjaya. Mari kembangkan karya anak bangsa. Ini bagian daripada karya anak bangsa yang memberikan harapan yang tak terlupakan," tuturnya.

Di sisi lain, Founder Sovlo, Lidya Valensia menjelaskan, Ter4si adalah format baru untuk ilustrator di Indonesia, di mana seni visual dan fashion bertemu dalam harmoni yang unik. Acara ini juga sebagai bentuk perayaan ulang tahun Sovlo yang ke-4.

"Kami berharap Ter4si tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga sebuah pengalaman yang mendalam bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi seni serta budaya Indonesia,” sambungnya.