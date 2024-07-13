Advertisement
FOOD

Resep Kue Bolu Gulung Coklat, Bakal Jadi Favorit Anak Nih

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |08:09 WIB
Resep Bolu Gulung Coklat. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue kali ini adalah bolu gulung coklat yang pastinya jadi favorit anak-anak. Dengan rasa cenderung manis teksturnya yang empuk, bolu ini pun bisa menemani kita menghabiskan akhir pekan.

Berikut resep dan cara membuat bolu gulung coklat, seperti dilansir dari akun Cookpad yuli's, @cook_27860158. Resep ini pun cuup untuk membuat 10 potong bolu gulung coklat.

Bahan-bahan
3 butir telur
70 gram tepung Segitiga
60 gram gula pasir
10 gram susu bubuk
60 gram margarin
1/2 sendok teh Bp
1/2 sendok teh larome susu
1 sendok teh Sp
Pasta coklat blackforest secukupnya 
Buttercreem
Meses

Cara Membuat
1. Campurkan semua bahan kecuali margarin, lalu aduk hingga mengembang
2. Setelah mngembang dan kental, masukkan pasta blackfores dan margarin cair aduk dengan spatula
3. Tuang di loyang 20x20x4
4. Masukan dalam Oven suhu 180-200°C selama kurang lebih 10-15 menit
5. Keluarkan bolu, dingingkan. Bolu siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
