Resep Kue Bolu Gulung Coklat, Bakal Jadi Favorit Anak Nih

RESEP kue kali ini adalah bolu gulung coklat yang pastinya jadi favorit anak-anak. Dengan rasa cenderung manis teksturnya yang empuk, bolu ini pun bisa menemani kita menghabiskan akhir pekan.

Berikut resep dan cara membuat bolu gulung coklat, seperti dilansir dari akun Cookpad yuli's, @cook_27860158. Resep ini pun cuup untuk membuat 10 potong bolu gulung coklat.

Bahan-bahan

3 butir telur

70 gram tepung Segitiga

60 gram gula pasir

10 gram susu bubuk

60 gram margarin

1/2 sendok teh Bp

1/2 sendok teh larome susu

1 sendok teh Sp

Pasta coklat blackforest secukupnya

Buttercreem

Meses

Cara Membuat

1. Campurkan semua bahan kecuali margarin, lalu aduk hingga mengembang

2. Setelah mngembang dan kental, masukkan pasta blackfores dan margarin cair aduk dengan spatula

3. Tuang di loyang 20x20x4

4. Masukan dalam Oven suhu 180-200°C selama kurang lebih 10-15 menit

5. Keluarkan bolu, dingingkan. Bolu siap disajikan.

