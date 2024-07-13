Resep Kue Bolu Gulung Red Velvet, Manis dan Enak

RESEP kue hari ini adalah bolu gulung red velvet. Red velvet memang menjadi hidangan yang populer beberapa tahun lalu. Meski begitu, tidak bias dipungkiri rasanya yang enak membuat banyak orang masih tertarik mencobanya.

Nah, berikut resep dan cara untuk membuat bolu gulung Red Velvet, seperti dilansir dari akun Cookpad yuli, @cook_27860158. Resep ini pun cukup untuk membuat red velvet 16 potong.

Bahan-bahan

6 butir telur

150 gram gula pasir

140 gram tep segitiga

180 gram margarin palmia royal

20 gram susu bubuk

20 gram maizena

15 gram sp

Vanili cair secukupnya

Pasta redvelvet + sedikit pasta coklat secukupnya

Buttercream + keju parut

Cara Membuat

1. Mixer semua bahan tanpa margarine sampai kental berjejak

2. Ketika sudah kental, masukkan margarin cair aduk rata dengan spatula

3. Tuang ke loyang 28x24 yang sudah diberi kertas roti

4. Oven di suhu 180°C_200°C selama 10-15 menit

5. Keluarkan dari oven, bolu siap dihidangkan.

