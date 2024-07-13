Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Bolu Gulung Red Velvet, Manis dan Enak

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |07:08 WIB
Resep Kue Bolu Gulung Red Velvet, Manis dan Enak
Resep Kue Bolu Gulung Red Velvet. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah bolu gulung red velvet. Red velvet memang menjadi hidangan yang populer beberapa tahun lalu. Meski begitu, tidak bias dipungkiri rasanya yang enak membuat banyak orang masih tertarik mencobanya.

Nah, berikut resep dan cara untuk membuat bolu gulung Red Velvet, seperti dilansir dari akun Cookpad yuli, @cook_27860158. Resep ini pun cukup untuk membuat red velvet 16 potong. 

Bahan-bahan
6 butir telur
150 gram gula pasir
140 gram tep segitiga
180 gram margarin palmia royal
20 gram susu bubuk
20 gram maizena
15 gram sp
Vanili cair secukupnya 
Pasta redvelvet + sedikit pasta coklat secukupnya 
Buttercream + keju parut

Cara Membuat
1. Mixer semua bahan tanpa margarine sampai kental berjejak
2. Ketika sudah kental, masukkan margarin cair aduk rata dengan spatula
3. Tuang ke loyang 28x24 yang sudah diberi kertas roti
4. Oven di suhu 180°C_200°C selama 10-15 menit
5. Keluarkan dari oven, bolu siap dihidangkan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement