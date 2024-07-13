Teknologi Smart Fitting Room, Mudahkan Cari Pakaian Tanpa Buang-Buang Waktu

DUNIA fashion Tanah Air berkembang pesat. Koleksi para desainer lokal sudah banyak yang diakui di mata dunia. Tak hanya itu, bisnis fashionnya sendiri pun kini makin modern.

Ya, tahukah Anda kalau saat ini beberapa toko ritel fashion menerapkan teknologi mutakhir demi memberikan pengalaman berbelanja ke konsumen. Adalah teknologi smart fitting room yang memungkinkan konsumen mendapat jasa asisten belanja secara digital.

"Teknologi smart fitting room itu mengandalkan teknologi terkini di dalam tablet yang tugasnya menjadi asisten belanja pribadi konsumen," kata Haryanto Pratantara selaku Business and Operations Director of PT Kurnia Ciptamoda Gemilang (KCG), dalam keterangan resminya.

"Dengan adanya teknologi smart fitting room Pomelo dari KCG, konsumen dapat menelusuri beragam pilihan pakaian yang tersedia di ritel store," tambahnya.

Terkait dengan fitur apa saja di tablet yang tersambung dengan smart fitting room, Haryanto menjelaskan, tablet itu menyediakan informasi rinci tentang ukuran, warna, hingga barang pelengkap yang tersedia di toko.

"Hanya dengan beberapa klik, konsumen dapat meminta tambahan produk untuk diantarkan langsung ke fitting room. Ini tentunya meminimalisir waktu yang biasanya diperlukan untuk keluar-masuk fitting room," katanya.