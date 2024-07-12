Potret Shanty Pamer Paha Mulus, Tampil Seksi saat Menyanyi di Bali

ANNISA Nurul Shanty Kusuma Wardhani atau yang akrab disapa Shanty merupakan penyanyi yang eksis di era 2000an. Salah satu lagu yang melekat pada dirinya berjudul Oh Kasih yang dirilis tahun 2000an.

Namun sejak menikah, Shanty memilih vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus suami dan kedua anaknya. Dia pun kini menetap di Bali bersama kedua anaknya. Lama tak tampil di atas panggung, Shanty akhirnya mengisi sebuah acara di Bali. Dia nampak senang bisa kembali bernyanyi menghibur banyak orang.

"Lihat aku terbang.. kupu-kupu ini kembali dan akan terbang tinggi malam ini," tulis Shanty dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @shantyofficial.

Tampil seksi



Potret SHanty tampil seksi saat GR jelang tampil di salah satu acara. Dia memakai dress dengan belahan tinggi. Di foto ini dia memamerkan paha mulusnya. Shanty memadukan tampilannya dengan flatshoes.

"This awesome," kata @bubble***

Pamer body goals



Meskipun sudah memiliki dua anak, pelantun lagu Hanya Memuji ini masih menjaga kecantikannya. Tak heran bila kini dia masih memiliki tubuh ideal. Potret Shanty saat mengibaskan rok dressnya, paha eksotisnya terlihat.