Potret Cantik Amanda Rigby Pakai Jersey, Senyum Manisnya Bikin Salah Tingkah

AMANDA Rigby adalah presenter sekaligus artis Indonesia. Namanya makin dikenal publik setelah membintangi film horor berjudul Marni.

Selain dikenal sebagai artis serba bisa, perempuan blasteran Inggris ini juga memiliki paras cantik dan memesona. Ia kerap mengunggah foto-fotonya di media sosial yang membuat banyak netizen jatuh hati.

Seperti pada postingan terbarunya saat Amanda memakai baju jersey. Rupanya, Amanda Rigby memakai baju jersey karena dia host UEFA EURO 2024 yang tayang di RCTI.

“UEFA EURO 2024,” tulis Amanda Rigby dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @amandarigby6.

Dalam foto tersebut ia terlihat sedang berada di ruang makeup. Bahu jersey Prancis yang ia pakai itu berwarna biru dipadukan dengan bawahan berwarna hitam.

Perempuan blasteran Inggris ini terlihat sedang bercermin sambil menata rambutnya. Rambutnya sendiri dibiarkan tergerai.

Pada foto selanjutnya Amanda nampak tersenyum ke arah cermin. Wajahnya terlihat cantik dengan polesan makeup dan lipstik merah merona.