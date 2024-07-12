Potret WAGs Belanda Talia Janssen, Body Seksi bak Gitar Spanyol

TIDAK bisa dipungkiri keberadaan Wives and Girlfriend di piala Euro 2024 memberikan daya tarik tersendiri. Beberapa perempuan pun menjadi soroan, salah satunya Talia Janssen, istri pemain Timnas Belanda, Vincent Janssen.

Memang, langkah Timnas Belanda harus terhenti di babak semi final Piala Euro 2024. Sayangnya, berbeda dengan piala dunia, Euro 2024 tidak akan memperebutkan juara.

Meski begitu, daya tarik Talia pun masih cukup menarik banyak mata untuk memperhatiakannya. Berikut potret seksi Talia Janssen dirangkum dari akun Instagram pribadinya.

Dress berbulu backless



Talia Janssen terlihat menggunakan dress mini berwarna putih dengan aksen bulu-bulu. Dress model backless ini pun memperlihatkan punggung mulus Talia. Penampilannnya begitu cantik, ditambah dengan senyumnya yang memukau.

Hot dengan bikini



Kali ini Talia Janssen terlihat menikmati liburan di kapal pesiar. Dia berpose mengenakan bikini two piece putih, dan memamerkan lekuk tubuh indahnya. Tak hanya body goals, kulit eksotisnya pun membuat Talia terlihat semakin hot.

Gaya jalan-jalan di Qatar



Dalam potret ini, Talia terlihat tengah menyusuri gurun pasir di Qatar. Dia pun tampil seksi dan kece, dengan kemben kekinian warna hitam dan celana panjang putih. Dia memadukannya dengan outer warna kuning yang membuat gayanya makin kece.