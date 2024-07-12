Advertisement
HOME WOMEN LIFE

David Beckham hingga Kim Kardashian Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:57 WIB
David Beckham hingga Kim Kardashian Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India
David Beckham hingga Kim Kardashian Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India (Foto: Instagram @viralbhayani)
ACARA pernikahan anak crazy rich India, Anant Ambani dan Radhika Merchant, digelar hari ini di Mumbai. Sejumlah artis internasional hingga politisi turut memeriahkan acara super mewah tersebut.

Dikutip dari GQ India, sejumlah politisi India yang hadir di antaranya PM Narendra Modi, CM Mamata Banerjee, dan Menteri Pertahanan Rajnath Singh. Tidak ketinggalan sejumlah artis Bollywood pun turut hadir dalam acara tersebut seperti Salman Khan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ranveer Singh, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan.

David Beckham hingga Kim Kardashian Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India (Foto: instagram @viralbhayani)
David Beckham hingga Kim Kardashian Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India (Foto: instagram @viralbhayani)

Sementara itu, sejumlah selebriti internasional yang hadir di antaranya David dan Victoria Beckham, John Cena, Mike Tyson, dan Rema. Tidak ketinggalan Priyanka Chopra dan suaminya Nick Jonas, juga ikut terlihat.

Sedangkan Kim dan Chole Kardashian terlihat sudah berada di bandara dekat lokasi acara pernikahan tersebut. Saat tiba di India, Kim terlihat menggunakan pakaian bodysuit dress dengan warna olive oil. Sedangkan Chole Kardashian menggunakan, crop top warna putih dan high waist blue jeans.

Kim bersaudara tersebut dipastikan akan menghadiri acara pernikahan anak crazy rich tersebut. Mereka berencana untuk mengenakan Tarun Tahiliani di acara itu.

Sekadar diketahui, pasangan Anant Ambani dan Radhika Merchant telah menggelar pra-pesta pernikahan yang mewah. Sejumlah artis ternama sengaja dihadirkan untuk menghibur para tamu yang datang, sebut saja Justin Bieber, Katy Perry, dan Rihanna.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
