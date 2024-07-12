Sehat Emosional, Komunitas Peduli Perempuan dan Berbagi Bantu Wanita Kelola Stres

PEREMPUAN dengan segala multi perannya, baik itu ibu rumah tangga, wanita karir atau pun yang menjalani keduanya memang rentan mengalami stress. Maka dari itu, sejatinya tiap perempuan tahu dan paham cara mengelola stress dengan baik.

Berangkat dari ini, Komunitas Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) belum lama ini menghelat seminar eksklusif bertajuk "Bye-bye Toxic, Bye-bye Stress", dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman untuk para perempuan, secara mendalam mengenai manajemen stres dan strategi menghadapi toksisitas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu sekaligus juga bagian dari komitmen untuk memberdayakan perempuan untuk hidup lebih sehat secara mental dan emosional.

(Foto: Dok KPPB)

Seminar ini sendiri diketahui dihadiri oleh dua narasumber ahli di bidangnya, Cindy Gozali, CEO & Founder JIVARAGA Space & Media serta seorang Leadership & Mindfulness Coach, dan Ratih Ibrahim, M.M., Psikolog, CEO & Founder Personal Growth dan Psikolog klinis senior.