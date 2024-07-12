Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Pemuda Naik Sepeda 185 Hari dari Magelang ke Mekkah untuk Umrah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |20:30 WIB
Kisah Pemuda Naik Sepeda 185 Hari dari Magelang ke Mekkah untuk Umrah
Kisah Pemuda Naik Sepeda 185 Hari dari Magelang ke Mekkah (Foto: Instagram @ariyami)
A
A
A

BERANGKAT dari hobinya akan bersepeda dan berpetualang, seorang pria bernama Ari Yami memutuskan untuk mencoba mengayuh sepeda kesayangannya sebagai moda transportasi dirinya beribadah umrah ke Tanah Suci.

Setelah menuntaskan perjalanannya berkeliling Indonesia, Ari Yami memiliki ide untuk bersepeda ke Mekkah demi menjalankan ibadah umroh. Dia memulai perjalanan sejak Januari 2024 dan akhirnya tiba di Mekkah pada 9 Juli 2024 kemarin.

Ari diketahui  memulai perjalanan dari Majalengka dan bersepeda menuju  Mekkah dan Madinah, dengan total perjalanan selama kurang lebih 185 hari. Perjalanan tersebut dilakukan dengan menempuh jarak lebih dari 12.000 km. Ia pun akhirnya mengabadikan momen setelah tiba di Masjid Nabawi.

“Assalamualaikum, jadi Alhamdulillah guys sekarang aku sudah sampai di Madinah. MasyaAllah akhirnya setelah 184 atau 185 hari gitu akhirnya menginjakkan kaki juga di salah satu tempat tersuci ke-2 di dunia,” kata Ari Yami seperti dikutip dari Instagram @ariyami, Jumat (12/7/2024)

“Dan sekarang ini di depan aku ya Allah Masjid Nabawi. Alhamdulillah terimakasih sudah mengundang saya untuk bisa datang Madinah ya Allah,” sambungnya haru.

 

Halaman:
1 2
      
