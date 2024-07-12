Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Preferensi Gaya Fashion Berdasarkan Zodiak, Libra hingga Pisces

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |23:00 WIB
Preferensi Gaya Fashion Berdasarkan Zodiak, Libra hingga Pisces
Preferensi Gaya Fashion Berdasarkan Zodiak (Foto: Pikisuperstar/Freepik)
PREFERENSI  gaya berpakaian pribadi seseorang, mengingat  sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri, bisa didasari banyak faktor sebagai latar belakangnya.

Mungkin tak banyak yang tahu, karakter alami yang dibawa setiap zodiak bisa sedikit banyak mempengaruhi pilihan mode masing-masing orang.  

Astrologi tidak hanya memberikan wawasan tentang kepribadian dasar seseorang, tetapi juga dapat mengungkapkan pilihan mode yang paling sesuai dengan setiap zodiak. Menghimpun dari Times of India, Minggu (14/7/2024), berikut ini merupakan preferensi gaya berpakaian seseorang berdasarkan zodiak, dari zodiak Libra hingga Pisces.

1. Libra: Libra adalah orang yang cerdas dan menyukai kemewahan. Mereka senang tampil rapi dan berkelas dengan memadukan pakaian berwarna lembut yang menciptakan tampilan anggun dan elegan.

2. Scorpio: Para Scorpio dikenal sebagai zodiak yang misterius dan penuh pesona. Mereka cenderung menyukai pakaian yang menggoda dan memikat dengan kombinasi warna terang dan gelap.

3. Sagitarius: Pemilik zodiak Sagitarius adalah orang yang sangat sederhana. Mereka lebih suka mengenakan pakaian kasual dan tenang dengan warna-warna cerah. Bagi Sagitarius, fungsionalitas dan kenyamanan lebih penting daripada mengikuti tren.

 

Halaman:
1 2
      
