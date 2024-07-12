Preferensi Gaya Fashion Berdasarkan Zodiak, Aries hingga Virgo

SETIAP individu punya gaya fashion masing-masing, yang bukan hanya mencerminkan selera pribadi, tetapi juga menjadi cara untuk mengekspresikan diri. Gaya pakaian ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepribadian, budaya, dan bahkan bisa dari karakter zodiak yang dimiliki.

Menariknya, menurut astrologi, zodiak memberikan wawasan tentang karakteristik dasar seseorang, yang dapat mempengaruhi pilihan mode individu. Simak ulasan preferensi gaya berpakaian masing-masing zodiak, sebagaimana telah diwarta dari Times of India, Minggu (14/7/2024)

1. Aries: Para Aries dikenal sebagai sosok yang aktif dan enerjik. Mereka lebih suka gaya sporty dengan warna-warna cerah yang mencerminkan karakteristik mereka. Pakaian yang nyaman dan dinamis sangat cocok untuk Aries yang selalu bergerak.

2. Taurus: Si Taurus memiliki selera yang tinggi dan menyukai kemewahan. Hal ini tercermin dalam pilihan pakaian mereka. Bahan-bahan berkualitas tinggi seperti sutra dan katun organik yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap hal-hal yang berkualitas.

3. Gemini: Orang-orang Gemini adalah sosok yang fashionable dan senang bereksperimen. Mereka cenderung memilih outfit yang serbaguna dan trendy, bergaya sesuai dengan suasana hati. Kreativitas dalam berpakaian adalah ciri khas si Gemini.