HOME WOMEN LIFE

Kalina Oktarani Pamer Foto Mesra dengan Pacar Baru, Netizen Ingatkan: Jangan Kawin Terus Plis 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:21 WIB
Kalina Oktarani Pamer Foto Mesra dengan Pacar Baru, Netizen Ingatkan: Jangan Kawin Terus Plis 
Kalina Oktarani dan Pacar Barunya. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH bercerai dari Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani pun sudah memamerkan pasangan barunya. Dia diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Jimmo Putra Petir.

Tak hanya Kalina saja, sang kekasih juga tak mau ketinggalan memamerkan potret mesranya dengan wanita 43 tahun itu melalui unggahannya di akun Instagramnya.  Dalam potret tersebut, Kalina merangkul manja Jimmo yang wajahnya tampak sedikit tertutup oleh topi yang ia kenakan. Meski begitu, ekspresi keduanya tampak begitu bahagia. 

Kalina Oktarani

Sebelumnya, Kalina juga sempat menuliskan doa atas hubungannya dengan Jimmo lewat postingan di akun Instagramnya. Dia bahkan menaruh harapan jika pria tersebut bisa menjadi pelabuhan terakhirnya.

"Doaku cuma 1, Kamu yang terakhir... Aamiin #JimmoKalina @jimmoputrapetir," tulis Kalina pada akun Instagramnya.

Namun, dalam postingan terbaru potret mesra keduanya tersebut justru banjir komentar sinis dari warganet. Banyak yang menyebut, bahwa Kalina terkesan buru-buru ‘move on’ dalam urusan asmara. 

 

Halaman:
1 2
1 2
      
