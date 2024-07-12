Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Peristiwa Langka Ada Janin di Kepala Anak 1 Tahun, Kok Bisa?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |15:05 WIB
Viral Peristiwa Langka Ada Janin di Kepala Anak 1 Tahun, Kok Bisa?
Viral Ada Janin di Kepala Anak Usia 1 Tahun. (Foto: Instagam)
A
A
A

KASUS tidak biasa dilaporkan terjadi pada seorang anak 1 tahun memiliki janin di kepalanya. Janin tersebut diketahui adalah saudara kembarnya yang tak terbentuk sempurna di dalam rahim.

Gimana ceritanya sampai akhirnya ditemukan janin di dalam kepala? Baca artikel ini sampai selesai, ya.

Menurut jurnal American Journal of Case Reports, awalnya kecurigaan berasal dari kepala anak 1 tahun yang tumbuh membesar berjalannya waktu. Gejala lain adalah bocah tersebut gak bisa duduk ataupun berdiri.

Janin di Kepala

Tak hanya itu, dia pun mengalami keterlambatan dalam hal motorik dan perkembangan bicara. Hanya satu kata yang bisa diucapkannya, yaitu 'Ibu'.

Karena kondisi itu, bocah itu dirawat di rumah sakit. Beberapa pemeriksaan medis dilakukan untuk mencari tahu apa penyebab dari gejala tak biasa tersebut.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa gejala yang dialami bocah perempuan itu disebabkan oleh janin yang terperangkap di dalam kepalanya sendiri. Ya, ada 'bayi' di kepala bocah itu.

Janin di Kepala

"Janin yang terperangkap di kepala bocah 1 tahun asal China itu sudah memiliki tulang belakang, organ, dan jari. Janin itu terjebak di otak kembarannya," ungkap laporan tersebut, dikutip MNC Portal.

Temuan itu menggemparkan dunia medis tentunya, bagaimana bisa janin tumbuh di dalam otak manusia. Tapi, begitulah kenyataannya.

 

