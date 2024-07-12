Suka Tidur dengan Lampu Kamar Menyala? Waspada Dampak Ini!

TIAP orang punya cara atau kebiasaan tidur yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka tidur dengan lampu kamar dalam keadaan menyala, ada juga yang wajib gelap alias lampu harus dimatikan.

Nah, jika Anda termasuk orang yang baru bisa tidur dengan kondisi lampu menyala, ketahuilah ternyata memiliki sejumlah dampak buruk bagi kesehatan tubuh lho!

Disampaikan oleh tenaga kesehatan, perawat bernama Rizal Do melalui thread di akun X memberikan pemaparan terkait alasan mengapa tidur dengan keadaan lampu kamar yang menyala ternyata tidak baik untuk kesehatan.

Ia menyebut, sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tidur di bawah cahaya terang pada lampu bisa membuat organ-organ dan hormon tubuh menjadi kacau.

“Memang tidur lampu dinyalain ngaruh ke kesehatan?" iya! Ngaruh banget! Penelitiannya banyak,” ujar Rizal, melalui akun X @afrkml, dikutip Jumat (12/7/2024)

“Singkatnya, cahaya terang pas tidur bikin bingung organ-organmu, hormon jd kacau, badan jd rusak perlahan-lahan,” sambungnya.