Crazy Rich India Sewa 100 Pesawat Pribadi untuk Antar Tamu Undangan Pernikahan

PUNCAK acara pernikahan anak crazy rich India, Anant Ambani dan Radhika Merchant, akan digelar super mewah. Setidaknya ada 100 pesawat pribadi sudah disewa untuk mengantarkan para tamu ke lokasi acara pernikahan.

Acara sendiri akan digelar di Jio World Convention Center di Kompleks Bandra Kurla, Mumbai, pada Jumat (12/72024). Rajan Mehra, CEO perusahaan penyewaan pesawat Club One Air, telah mengonfirmasi kabar tersebut.

Pakaian Anant Ambani dan Radhika Merchant, Crazy Rich India Bertabur Emas dan Berlian

Kepada Reuters, Rajan menjelaskan bahwa keluarga Ambani telah menyewa tiga jet pribadi Falcon 2000 di antaranya untuk mengangkut tamu ke tempat pernikahan.

"Tamu-tamu datang dari mana-mana dan setiap pesawat akan melakukan beberapa perjalanan ke seluruh negeri," katanya kepada Reuters.

Keluarga Ambani dikabarkan telah membuat pengaturan serupa sejak awal tahun ini ketika mereka menyelenggarakan pesta pra-pernikahan selama tiga hari di Jamnagar, Gujarat.

Dikutip The Times of India, mereka telah mengatur beberapa penerbangan dan jet pribadi untuk tamu yang bepergian dari berbagai wilayah negara ke Jamnagar. Menurut The Hindu dan laporan daring lainnya, Bandara Jamnagar di India telah diberi status internasional selama 10 hari selama perayaan pra-pernikahan keluarga Ambani.