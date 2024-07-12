Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Alasan Taurus Jadi Zodiak Paling Memprioritaskan Kekayaan Pasangan

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |23:04 WIB
Zodiak Paling Memprioritaskan Kekayaan Pasangan (Foto: Freepic.diller/Freepik)
PERNIKAHAN adalah komitmen seumur hidup yang melibatkan banyak faktor penting yang sangat berpengaruh besar, salah satunya hal finansial. Bagi beberapa orang, kekayaan pasangan menjadi pertimbangan penting bahkan mungkin jadi yang terutama dalam memilih pasangan hidup.

Berdasarkan astrologi, Taurus adalah zodiak yang paling memprioritaskan kekayaan dalam pasangan. Mereka cenderung memiliki selera tinggi dan menghargai hal-hal mewah dalam hidup.

Lantas, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Menghimpun dari Bustle, Sabtu  (13/7/2024) berikut tiga alasan Taurus jadi zodiak yang paling memprioritaskan kekayaan untuk pasangannya.

1. Menyukai kemewahan: Taurus dikenal sebagai zodiak yang menyukai hal-hal indah dan berkelas. Mereka memiliki selera tinggi dan ingin menikmati hidup dengan kemewahan. Bagi Taurus, menikah dengan orang kaya memungkinkan mereka untuk mewujudkan gaya hidup yang diimpikan. Kekayaan pasangan memberikan akses kepada semua hal tersebut dan membuat Taurus merasa bahagia dan puas.

 

