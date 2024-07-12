Advertisement
HOME WOMEN LIFE

2 Zodiak Gampang Merasa Ilfil, Anda Salah Satunya?

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |20:00 WIB
2 Zodiak Gampang Merasa Ilfil, Anda Salah Satunya?
Zodiak Gampang Merasa Ilfil (Foto: Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH Anda kencan dengan seseorang yang awalnya menarik, namun tiba-tiba merasa ilfeel karena hal-hal sepele? Hal itu disebut "ick", istilah yang sedang tren di media sosial. “Ick” adalah perasaan tidak suka mendadak terhadap seseorang yang sebelumnya kita suka.

Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal mudah berubah pikiran dan menerima kenyataan. Ketika merasakan “ick”, mereka tidak ragu untuk move on. Zodiak ini termasuk dalam kelompok mutable signs atau berubah-ubah.

Nah, berikut ini ulasan tentang dua zodiak yang mudah merasa “ick” atau gampang ilfeel, sebagaimana telah dilansir melalui Bustle, Sabtu (13/7/2024)

1. Virgo: Para Virgo dikenal memiliki sifat jeli dan suka memperhatikan detail. Karena itu, mereka mudah menganggap hal-hal kecil sebagai pemicu rasa "ick". Misalnya, pasangan yang jorok, tidak tepat waktu, atau berperilaku berlebihan. 

Tidak hanya itu, Virgo termasuk zodiak yang gampang berubah pikiran. Mereka bisa saja langsung memutuskan untuk berhenti kencan dengan seseorang karena hal-hal sepele. Virgo menyukai kesederhanaan dan kebersihan, jadi apapun yang terkesan mencolok, rumit, atau tidak sehat akan membuat mereka ilfeel.

 

Halaman:
1 2
      
