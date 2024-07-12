3 Zodiak Paling Tepat Waktu dan Benci Orang Ngaret!

PUNYA kebiasaan datang tepat waktu adalah salah satu karakter pribadi unggul. Begitu menghargai waktu, tak heran orang-orang seperti ini merasa sangat terganggu jika ada yang datang terlambat.

Tipe orang yang dikenal sebagai pribadi yang terorganisir, dapat diandalkan, dan menghargai setiap menit dalam hidupnya.

Kebiasaan ini seringkali dipengaruhi oleh kepribadian dan salah satunya bisa dilihat dari zodiak mereka. Beberapa zodiak memiliki sifat alami yang menempatkan ketepatan waktu sebagai prioritas utama, membuat mereka tidak bisa mentolerir keterlambatan.

Lantas, siapa saja zodiak tersebut? Menghimpun dari Bustle, Sabtu (13/7/2024) berikut ini merupakan tiga zodiak paling tepat waktu dan benci keterlambatan.

1. Cancer: Cancer paling benci dengan yang namanya terlambat. Mereka sangat sensitif terhadap emosi, baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Cancer sangat tidak suka menunggu dan menyadari bahwa keterlambatan tidak sopan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha datang tepat waktu, tidak peduli apa pun yang terjadi.

2. Virgo: Virgo menyukai rutinitas yang terorganisir dengan baik. Mereka selalu tepat waktu ke kantor, acara kumpul-kumpul, dan janji lainnya.