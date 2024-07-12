Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Paling Jago Beri Saran Soal Asmara

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak Paling Jago Beri Saran Soal Asmara
3 Zodiak Paling Jago Beri Saran Soal Asmara (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI hubungan asmara yang sehat dan bahagia adalah harapan setiap orang, meski terkadang tantangannya tidak mudah. Di saat seperti itu, peran penting orang-orang terdekat untuk membantu kita melewati masa-masa sulit dalam hubungan sangat dibutuhkan.

Ya, sebagian orang memang lebih bijaksana dan juga cerdas untuk memberikan nasihat atau saran terkait hubungan asmara alias percintaan. Baik itu karena belajar dari pengalaman pribadi, atau pun karena kedewasaan diri sendiri.

Berdasarkan astrologi, karakter ini ada pada beberapa zodiak. Nah, berikut ini merupakan tiga zodiak yang jago beri saran hubungan asmara, sebagaimana telah dihimpun melalui Bustle, Sabtu (13/7/2024)

1. Taurus: Taurus dikenal sebagai zodiak yang tenang, stabil, dan dapat diandalkan. Sifat pragmatis dan suka berpikir secara matang membuat Taurus menjadi penasihat yang andal. Mereka mampu melihat situasi dengan objektif dan memberikan saran yang realistis dan bijaksana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
