Potret Transformasi Prilly Latuconsina setelah Turun 10 Kilogram

PRILLY Latuconsina tampil berbeda karena lebih kurus dan ramping. Prilly pun mengaku dia sudah berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kilogram.

Menurutnya, diet ini dilakukannya secara tidak disengaja. Bermula dari mencoba makanan sehat, ternyata berdampak drastis pada perubahan tubuhnya.

Kini berat badan pemain Ganteng Ganteng Serigala ini hanya 37 kilogram. Ia pun makin percaya diri pada tampilannya ini. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan potret transformasi Prilly sebelum hingga sesudah diet. Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Punya pipi chubby



Sejak dulu ternyata Prilly memiliki tubuh yang berisi dan pipi chubby. Meski demikian paras cantiknya tetap terpancar.

Kerap mengubah gaya rambut



Beberapa kali Prilly mengubah gaya rambutnya menjadi lebih pendek. Di foto ini wajahnya terlihat lebih fresh dengan rambut sebahu.