HOME WOMEN LIFE

Tips Belajar ala Xaviera Putri, Pelajar yang Viral di Medsos karena Menang Clash of Champions 

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |08:09 WIB
Tips Belajar ala Xaviera Putri, Pelajar yang Viral di Medsos karena Menang Clash of Champions 
Si Jenius Xaviera Putri. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAMAI di media sosial seorang perempuan muda bernama Xaviera Putri. Ia viral karena kecerdasan otaknya yang dinilai di atas rata-rata. Xaviera Putri dicap anak jenius karena mampu menghafal secara detail 100 lukisan dalam waktu yang singkat. 

Data yang dihafal meliputi gambar lukisan, siapa pelukisnya, asal negara pelukis, tahun lahir, serta tahun meninggal pelukis. Kemampuan Xaviera pun teruji di Clash of Champions by Ruangguru. Ia benar-benar bersinar di game show tersebut, bahkan kini telah memiliki 1 juta followers di Instagram. Luar biasa.

Tapi, tahukah Anda kalau Xaviera punya rahasia dalam belajar hingga dirinya bisa sepintar sekarang, lho. Mau tahu apa rahasia itu? Menurut laporan Gushcloud, ada tujuh strategi belajar yang dipakai Xaviera untuk mendapatkan hasil yang bagus dan menjaga konsentrasi dengan baik. Berikut ulasannya:

Xaviera Putri

1. Teknik Pomodoro
Teknik Ini berkaitan dengan mengatur waktu untuk belajar dan istirahat. Misalnya, mengatur 1 jam untuk belajar dan 15 menit untuk istirahat. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan timer dan diulang sebanyak dua hingga tiga kali.

2. Journaling
Kegiatan ini dapat dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi terkait journaling. Di jurnal digital, Xaviera mencatat jadwal aktivitas yang akan dilakukan setiap hari.

Xaviera Putri

3. Short but frequent rewards
Strategi ini masih berkaitan dengan poin pertama. Xaviera rutin memberikan reward singkat untuk dirinya sendiri. Contohnya, ia lebih suka memberikan reward berupa istirahat sejenak di sela-sela belajar, dibandingkan belajar dengan waktu yang lama dan menunggu hingga akhir hari kemudian beristirahat.

4. Mencicil
Biasanya Xaviera akan mencicil belajar dan mempersiapkan diri dua minggu sebelum ujian dimulai. Ketika mendekati tanggal ujian, ia akan melakukan review dan latihan soal.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
