Begini Penampakan Rumah Tompi yang Disebut Rp150 Miliar, Bikin Dipanggil Petugas Pajak

DOKTER Tompi baru-baru ini memang tengah viral, setelah mengaku kesal dengan Tim Atta Halilintar. Pasalnya, dalam konten milik Atta Halilintar, mereka menyebut bahwa rumah milik musisi sekaligus ahli bedah plastik itu bernilai Rp150 miliar.

Konten tersebut membuat Tompi sampai dipanggil petugas pajak untuk memberikan konfirmasi. Hal ini membuat Tompi kesal pada tim Atta Halilintar yang menyebutkan nominal cukup besar untuk rumahnya.

Tompi mengungkapkan bahwa diriya tidak pernah menyebut berapa dana yang dihabiskan untuk membangun rumah mewah tersebut. Bahkan, Tompi menyebut tim Atta Halilintar "ngibul" alias berbohong pada konten rumahnya.

Lantas, seperti apa bentuk rumah Tompi yang dikatakan sangat mewah? Melansir kanal YouTube Atta Halilintar, rumah Tompi memiliki desain yang sangat menarik. Bahkan, di dalamnya terdapat cafe hingga museum.

"Ini depan rumah ada gedung lagi, ini mall apa gimana? Jarang orang depan rumah, pintu masuknya di sana, ini tuh kayak masuk ke mall," kata Atta dalam pembukaan videonya.

Sebagai informasi, Tompi mendirikan rumahnya di atas tanah berukuran sekitar 6.000 meter, dinamai T-Space. Pemandangan rumah tersebut juga langsung membuat Atta terkejut karena mirip dengan sebuah kompleks perumahan.