Potret Terbaru Wajah Mahalini Pasca Oplas, Netizen : Barbie Hidup!

MAHALINI beberapa waktu belakangan ini menjadi buah bibir masyarakat, terkait keputusan dirinya untuk melakoni operasi plastik (oplas). Setelah membuat masyarakat penasaran dengan hasil oplasnya, kini sudah terungkap potret wajah cantik Malini yang terbaru.

Potret wajah terbaru Mahalini, terungkap lewat penampilannya di atas panggung bareng sang suami, Rizky Febian. Terbaru, penampilan cantiknya saat di atas panggung tampak memukau.

Penampilan wajah cantik Mahalini di belakang panggung dengan wajah teranyar pasca oplas, dibagikan sang makeup artist, Dhirman Putra, lewat akun Instagram pribadinya, @dhirmanputra.

Dalam dua potret yang diunggah tersebut, Mahalini terlihat cantik dan flawless bak Barbie hidup dalam balutan outfit gaun strapless berwarna pink fuschia

Mahalini pasca oplas (Foto: Instagram @dhirmanputra)

Wajah penyanyi berusia 24 tahun itu dipulas makeup bernuansa nude dikombinasikan bersama blush on dan eye shadow bernuansa pink.

Mahalini juga tampil dengan gaya rambut panjang curly dengan nuansa warna golden brown yang berkilau. Ia juga makin terlihat berkilau dengan penggunaan aksesoris kalung emas putih nan simpel yang tampak berpadu indah dengan outfit dress dengan aksen bunga tersebut.