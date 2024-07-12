Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Memilih Kacamata Sesuai Bentuk Wajah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |14:20 WIB
5 Tips Memilih Kacamata Sesuai Bentuk Wajah
Tips Memilih Kacamata sesuai Bentuk Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIH kacamata bukan hanya soal minus atau plus yang tepat, tapi juga soal kegunaan. Memang. kacamata saat ini bukan lagi sekadar alat bantu membaca, tapi juga menjadi sebuah fashion dengan bingkai dan lensa yang tepat untuk wajah Anda.

Memilih kacamata yang tepat dapat meningkatkan penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Dengan banyaknya model dan bentuk yang tersedia, penting untuk mengetahui cara memilih kacamata yang tepat untuk wajah Anda agar mendapatkan hasil terbaik.

Berikut beberapa ciri bentuk wajah Anda dan beberapa tips untuk membantu Anda memilih kacamata yang tepat untuk bentuk wajah Anda.

Wajah Bulat
Ciri-ciri: Wajah bulat cenderung memiliki panjang dan lebar yang sama, dengan rahang lembut tanpa sudut tajam.
Tips: Pilih kacamata dengan bentuk yang lebih bersudut, seperti persegi atau persegi panjang. Bingkai yang tebal dan lebar juga dapat membantu menciptakan ilusi wajah yang lebih panjang dan ramping.

Wajah oval
Ciri-ciri: Wajah oval memiliki dahi agak miring dan tulang pipi tampak sedikit lebih tinggi.
Tips: Hampir semua model kaca cocok untuk wajah oval. Anda boleh bereksperimen atau bereksperimen dengan berbagai bentuk kacamata, namun pastikan ukuran kacamata proporsional dengan wajah Anda.

Wajah berbentuk hati
Ciri-ciri: Wajah berbentuk hati memiliki dahi lebar dan dagu sempit. Bentuk wajah ini sering disebut dengan segitiga terbalik.
Tips: Kacamata yang cocok untuk bentuk wajah ini memiliki bingkai dasar yang lebih lebar atau kacamata tanpa bingkai. Kacamata dengan bentuk ini sangat cocok untuk mengubah bentuk dahi yang lebar dan menyeimbangkan dagu yang sempit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
