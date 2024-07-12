Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Banyak Protein Bisa turunkan Berat Badan, Ini Faktanya!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |01:00 WIB
Konsumsi Banyak Protein Bisa turunkan Berat Badan, Ini Faktanya!
Konsumsi banyak protein bisa turunkan berat badan? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PROTEIN merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh dan memiliki beragam manfaat. Manfaat protein sendiri antara lain membantu menjaga masa otot dan menurunkan berat badan seseorang karena membuat rasa kenyang lebih tahan lama.

Ha itu disampaikan dalam Frontiers in Endocrinology seperti dilansir dari Livescience, Sabtu (1/7/2024) bahwa diet tinggi protein selain dapat membantu seseorang tetap kenyang lebih lama, juga menciptakan massa otot tanpa lemak, dan mempertahankan penurunan berat badan untuk waktu yang lebih lama.

Dalam satu studi yang diterbitkan The American Journal of Clinical Nutrition, para peneliti menemukan diet protein tinggi menyebabkan pengeluaran energi lebih tinggi dan dengan demikian lebih banyak berat tubuh yang bisa diturunkan.

"Studi kami membuktikan jumlah kalori yang sama tetapi dari diet yang berbeda dapat menimbulkan respons yang berbeda dalam metabolisme energi," kata penulis studi Carla Prado dan Camila Pinto.

Protein bisa turunkan berat badan

Namun perlu diketahui, kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda menyesuaikan usia dan jenis kelamin seseorang. Menurut anjuran dari Dietary Reference Intake (DRI), rata-rata konsumsi protein yang dibutuhkan manusia adalah 46 gram untuk perempuan dan 56 gram untuk laki-laki.

Protein bisa ditemukan dalam kelompok makanan seperti daging-dagingan, unggas, ikan, dan tahu. Namun bisa menambah kebutuhan protein dengan suplemen untuk Anda yang sedang dalam program penurunan berat badan atau ingin membentuk otot.

Salah satu suplemen yang bisa dikonsumsi adalah whey protein. Whey protein sudah terbukti dalam membantu penurunan berat badan dan sangat populer di kalangan atlet, binaragawan, dan model fitness.

Di samping itu, whey protein juga mengandung banyak nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuhmu seperti mengurangi tensi darah, membantu mengurangi inflamasi, dan meningkatkan perlindungan anti-oxidan.

