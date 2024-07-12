Kylian Mbappe Gunakan Masker Wajah saat Hadapi Polandia, Ternyata Ini Manfaatnya

BINTANG sepakbola Prancis, Kylian Mbappe, telah menjadi sorotan dalam berita utama karena cedera menyakitkan yang dialaminya pada Piala Eropa 2024. Penyerang berusia 25 tahun ini mengalami patah hidung akibat tabrakan udara dengan bek Austria pada pertandingan pembuka Grup D Prancis.

Cedera ini dikhawatirkan akan membuatnya absen beberapa waktu di sisa turnamen tersebut. Namun, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi bahwa Mbappe akan terus berlanjut, meski dia harus mengambil tindakan pencegahan.

Melansir dari The Sporting News pada Jumat (12/7/2024), Mbappe perlu mengenakan masker pelindung untuk melindungi hidungnya yang patah dari cedera lebih lanjut. Masker ini membantu melindungi area yang cedera jika terkena pukulan lagi, yang tidak hanya akan sangat menyakitkan tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang.

Gambar Mbappe yang mengenakan masker pelindung muncul untuk pertama kalinya saat Prancis berlatih menjelang pertandingan grup melawan Belanda. Masker tersebut memiliki warna bendera Prancis, yaitu merah, putih, dan biru. Meski demikian, aturan UEFA menetapkan bahwa Mbappe harus mengenakan masker polos saat turun ke lapangan.

Oleh karena itu, Mbappe awalnya dimasukkan di antara pemain pengganti untuk menghadapi Belanda. Namun, dia kembali ke lineup awal dan bahkan berhasil mencetak gol saat melawan Polandia. Selain itu, dia juga kembali bermain di babak 16 besar melawan Belgia dan memimpin lini depan melawan Portugal di perempat final.

Masker pelindung ini terbuat dari bahan polikarbonat yang dirancang khusus untuk membantu pemain dengan cedera wajah dapat kembali ke lapangan meskipun belum sembuh total.

Cedera seperti patah hidung, patah tulang orbital, atau benjolan dan memar lainnya tidak secara langsung memengaruhi performa pemain. Oleh karena itu, pemain tersebut merasa tidak perlu untuk absen hingga dia pulih sepenuhnya.

Namun, Mbappe bukanlah satu-satunya pemain sepak bola yang harus bermain dengan mengenakan masker pelindung. Beberapa pemain lain juga pernah mengalami situasi serupa di masa lalu.