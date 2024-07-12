44 Remaja Kalimantan Selatan Alami Sakit Jiwa, Ini Dampak Mengerikan Buah Kecubung

RUMAH Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), disibukkan dengan banyaknya pasien baru yang masuk. Hingga saat ini, dikabarkan ada 44 pasien yang dirawat, dengan dua orang meninggal dunia.

Rata-rata pasien baru yang masuk RSJ Sambang Lihum berusia remaja dengan gejala mengalami halusinasi dan kondisi fisik yang sangat lemah. Diduga, para remaja itu ramai-ramai mengonsumsi buah kecubung.

Lantas, mengapa buah kecubung bisa menyebabkan orang yang mengonsumsinya bisa mengalami halusinasi? Melansir berbagai sumber, jumat (12/7/2024) terdapat sejumlah zat kimia dalam buah kecubung yang dapat membuat orang berhalusinasi apabila memakannya.

Senyawa yang terkandung dalam buah kecubung seperti Atropin yang memiliki efek antikolinergik. Senyawa ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan otot-otot halusinasi, serta menghasilkan peningkatan denyut jantung, pupil yang melebar, mulut kering, dan gangguan sistem pencernaan.