Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Minta Pemerintah Tegas Larang Anak dan Remaja Beli Rokok dan Vape

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |07:00 WIB
Pakar Minta Pemerintah Tegas Larang Anak dan Remaja Beli Rokok dan Vape
Pemerintah tegas larang remaja beli rokok dan vape. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PAKAR Kesehatan dr Dicky Budiman mengaku miris melihat masih banyak anak-anak dan remaja Indonesia yang merokok. Bahkan, mereka terang-terangan membakar rokok tembakau atau vape di tempat umum.

Praktik seperti ini, menurut dr Dicky, menunjukkan bahwa masih lemahnya aturan soal larangan anak-anak dan remaja merokok. Terlebih, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok aktif yang besar sekali di dunia.

"Pabrik rokok sekarang sudah menyasar generasi muda sebagai target pasarnya. Makanya, Indonesia masuk daftar negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, angkanya lebih dari 50 persen. Ini sangat bahaya," kata dr Dicky pada MNC Portal, Jumat 12 Juli 2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement