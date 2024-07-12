Pakar Minta Pemerintah Tegas Larang Anak dan Remaja Beli Rokok dan Vape

PAKAR Kesehatan dr Dicky Budiman mengaku miris melihat masih banyak anak-anak dan remaja Indonesia yang merokok. Bahkan, mereka terang-terangan membakar rokok tembakau atau vape di tempat umum.

Praktik seperti ini, menurut dr Dicky, menunjukkan bahwa masih lemahnya aturan soal larangan anak-anak dan remaja merokok. Terlebih, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok aktif yang besar sekali di dunia.

"Pabrik rokok sekarang sudah menyasar generasi muda sebagai target pasarnya. Makanya, Indonesia masuk daftar negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, angkanya lebih dari 50 persen. Ini sangat bahaya," kata dr Dicky pada MNC Portal, Jumat 12 Juli 2024.