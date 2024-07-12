6 Tanda Seseorang Alami Over Work, Segera Ambil Cuti!

HAMPIR seluruh pegawai mungkin pernah merasakan over working alias kelebihan beban kerja. Hal tersebut kerap terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari karena perusahaan kekurangan pegawai, atau adanya sebagian pegawai yang kurang produktif, atau karena perusahaan mengerjakan proyek yang melebihi kapasitasnya.

Padahal, kelebihan beban kerja bisa berdampak negatif pada pegawai, sehingga pemimpin perlu mengetahui beberapa indikator yang menjadi tanda adanya kelebihan beban kerja pada pegawai. Berikut ini beberapa indikator tersebut, sebagaimana dirangkum berbagai sumber, Jumat (12/7/2024).

1. Peningkatan stres

Beban kerja yang berlebih pada pegawai bisa ditandai dengan meningkatnya stres dan kejenuhan. Beban kerja yang berlebih seringkali menjadi penyebab munculnya stres pada pegawai. Karenanya, ketika pegawai banyak yang mengalami stres secara bersamaan, bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh tingginya beban kerja dalam tugas yang ditangani.

2. Penurunan produktivitas

Penurunan produktivitas menjadi tanda yang sangat terlihat ketika pegawai kelebihan beban kerja. Adanya beban kerja yang berlebih membuat pegawai cenderung kurang produktif atau mengalami penurunan produktivitas.

Mereka biasanya kesulitan dalam mengerjakan tugas karena banyaknya tanggung jawab yang dia pikul. Sangat dimungkinkan mereka tidak akan tuntas dalam menangani pekerjaan atau banyaknya kesalahan dalam bekerja.

3. Peningkatan keluhan kesehatan

Peningkatan keluhan kesehatan pada pegawai disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya gaya hidup pegawai secara pribadi, pola makan atau adanya riwayat penyakit yang diderita. Namun banyak gangguan kesehatan yang diderita pegawai karena kelebihan beban kerja, seperti kelelahan kronis yang pada akhirnya menyulut timbulnya penyakit baru.

Jika pada waktu yang bersamaan relatif banyak pegawai yang menderita keluhan kesehatan, hal tersebut perlu dievaluasi apakah ada kelebihan beban kerja pada pegawai.

4. Meningkatnya konflik di lingkungan kerja

Merebaknya konflik dalam lingkungan kerja bisa menjadi tanda bahwa terdapat kelebihan beban kerja pada pegawai. Beban kerja berlebih membuat energi seseorang terkuras, kesehatan berkurang, kelelahan, bahkan berkurangnya kualitas hubungan antar pegawai.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan menyulut timbulnya konflik hubungan antar pegawai. Di sisi lain, timbul pula konflik tugas, karena pegawai dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang bersamaan.