HOME WOMEN HEALTH

Peran Penting Farmasi dalam Kehidupan Mahasiswa: Dari Kampus hingga Komunitas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:31 WIB
Peran Penting Farmasi dalam Kehidupan Mahasiswa: Dari Kampus hingga Komunitas
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Jakarta-Bagi para mahasiswa, dunia farmasi mungkin identik dengan obat-obatan dan apotek. Namun, cakupan farmasi jauh lebih luas dari itu. Dalam lingkup kehidupan mahasiswa, farmasi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, edukasi, dan penelitian.

Menjaga Kesehatan Civitas Akademika

Ketersediaan obat-obatan dan produk kesehatan menjadi kebutuhan esensial bagi mahasiswa. Apotek kampus dan klinik kesehatan mahasiswa menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan obat dan layanan kesehatan yang mudah diakses. Di sinilah peran apoteker dan tenaga farmasi lainnya menjadi krusial dalam memberikan edukasi dan konsultasi terkait penggunaan obat yang tepat dan aman.

Menumbuhkan Kesadaran dan Pemahaman

Organisasi mahasiswa farmasi (Himpunan Mahasiswa Farmasi/HIMA Farmasi) aktif dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang pentingnya penggunaan obat yang rasional dan bijak. Kegiatan edukasi dan skrining kesehatan rutin diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai penyakit dan cara pencegahannya.

Telusuri berita women lainnya
