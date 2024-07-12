3 Jenis Sayuran Ini Pantang Dimakan Pengidap Kolesterol

SAYUR-sayuran memang merupakan makanan sehat. Namun harus tetap ingat, ternyata tidak semua sayuran bisa dikonsumsi oleh orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Contohnya, ada beberapa jenis sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh para pengidap kolesterol.

Kolesterol tinggi ternyata tak hanya dikaitkan dengan makanan tinggi lemak, namun juga beberapa jenis sayuran yang memiliki kandungan pemicu kolestrol.

Pada dasarnya, kandungan kolesterol hanya ada di produk hewani, misalnya telur dan daging. Sementara, di protein nabati seperti sayuran dan buah-buahan tidak memiliki kandungan kolesterol.

Nah, karena itu sayuran sebenarnya aman untuk dikonsumsi oleh pengidap kolesterol. Namun, yang membuatnya tidak aman adalah proses pengolahannya yang membuat sayuran menjadi tidak sehat sehingga memicu kenaikan kadar kolesterol dalam darah. Menghimpun berbagai sumber, Jumat (12/7/2024) berikut tiga jenis sayuran yang pantang dimakan oleh pengidap kolesterol tinggi.

1. Sayuran tinggi gula: Tidak hanya kerap ditambahkan bumbu penyedap, beberapa sajian sayuran diberi tambahan gula untuk sekedar menetralisir atau meningkatkan rasa.

Namun, penambahan gula yang terlalu banyak justru berisiko meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Dikutip dari WebMD, gula tinggi kalori yang tidak hanya memicu diabetes dan kenaikan berat badan, namun juga meningkatkan kadar kolesterol. Asupan gula berlebih juga meningkatkan risiko kadar kolesterol jahat (LDL) yang jika menumpuk akan menyumbat aliran darah.