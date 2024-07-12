Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Rindu Tanah Air, Anggun Siapkan Konser Tunggal di Jakarta dengan Nuansa Orkestra

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |14:31 WIB
Rindu Tanah Air, Anggun Siapkan Konser Tunggal di Jakarta dengan Nuansa Orkestra
Anggun C. Sasmi siap memukau para fans Tanah Air di konser #enchantingANGGUN. (Foto: dok ist)
A
A
A

SETELAH lima tahun, penyanyi diva internasional berdarah Indonesia, Anggun C. Sasmi, akan kembali ke Tanah Air untuk menggelar konser tunggal one-night-only bertajuk #enchantingANGGUN.

Konser yang diselenggarakan oleh promotor Flashback Motion, akan berlangsung pada Minggu, 28 Juli pukul 18.00 WIB di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC).  

Kerinduan Anggun untuk konser tunggal di Indonesia bagai gayung bersambut dengan para penggemarnya.

Terbukti sejak tahap pertama penjualan tiket dibuka pada 21 April lalu dengan harga spesial, hanya dalam waktu beberapa jam terjual habis untuk alokasi tahap pertama dari total keseluruhan tiket yang dijual, baik di kelas VVIP, VIP, Festival, maupun Tribune. 

Umbu Djoka Djawakoda, Founder & Project Director Flashback Motion menyatakan, “Kami sangat bangga dan senang menjadi promotor yang akan menggelar konser tunggal Anggun."

      
Telusuri berita women lainnya
