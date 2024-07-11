Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik WAGs Belanda Doina Turcanu, Tampilan Seksinya Kerap Bikin Salah Fokus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:02 WIB
Potret Cantik WAGs Belanda Doina Turcanu, Tampilan Seksinya Kerap Bikin Salah Fokus
WAGs Prancis Doina Turcanu. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELANDA secara dramatis kalah dari Inggris di Semi Final Euro 2024, setelah gol telah Ollie Watkins di menit 90 membuyarkan impian Belanda berlaga di Final. Meski kalah, tapi penampilan para pemain Belanda memang menjadi daya tarik, termasuk Wives and Girlfriend (WAGs).

Memang, WAGs kerap menjadi daya tarik perhelatan akbar sepak bola, termasuk di Euro 2024 kali ini. Nah, salah satu WAGs Belanda yang sering dilihat adalah Doina Turcanu.

Doina Turcanu merupakan pacar bek Belanda, Stefan de Vrij. Berikut beberapa potret cantik Doina Turcanu, seperti dirangkum dari akun Instagram pribadinya.

Pamer punggung 
Doina Turcanu
Mengambil angle dari belakang, tetap memperlihatkan keseksian Doina Turcanu. Dia memilih two piece warna hijau, memamerkan punggungnya yang mulus dengan rambut coklatnya yang tergerai. Dia pun tampak seksin dengan wajah cantiknya terlihat sebagian.

Black is sexy
Doina Turcanu
Kali ini, Doina Turcanu terlihat mengenakan outfit lengan panjang berwarna hitam. Dengan belahan dada rendah, busana tersebut membuat penampilannya semakin seksi.

 

Halaman:
1 2 3
      
