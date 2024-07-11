5 Potret Eksotis Kayla Ristianto, Pemain Timnas Indonesia Kelahiran Amerika

KAYLA Ristianto merupakan satu dari tiga nama pemain naturalisasi yang diboyong Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Dia didatngkan untuk uji coba melawan Hong Kong pada 11 dan 14 Juli 2024 mendatang.

Kayla Ristianto bersama 23 pemain dari Timnas Putri Indonesia, telah terbang ke Hong Kong. Sebelumnya, Kayla bersama Skuad Garuda Pertiwi lainnya sudah melakukan serangkaian pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Sosoknya lantas langsung mencuri perhatian.

Lantas, seperti apa potret cantik dari Kayla Ristianto? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @Kayla Ristianto.

Kelahiran Amerika



Meski kedua orang tuanya asli Indonesia, pemilik nama lengkap Kayla Nafiza Ristianto ini ternyata merupakan gadis kelahiran Dallas, Texas, Amerika Serikat.

Ia lahir pada 18 Februari 2005 dan merupakan putri dari pasangan suami istri Tommy dan Vania Ristianto. Keduanya merupakan orang Indonesia yang kemudian bersekolah dan bekerja di Amerika Serikat.

Punya segudang prestasi



Gadis yang saat ini berusia 19 tahun itu saat ini berlaga sebagai bek untuk sebuah kejuaraan nasional sepak bola wanita Amerika Serikat atau divisi pertama National Collegiate Athletic Association (NCAA) di Cornell University.

Lalu, di 2019-2023, ia bergabung dengan FC Dallas Women. Tercatat, Kayla sukses membawa timnya naik ke posisi tiga di kualifikasi ECNL Nasional 2022 selama empat tahun berkarier di sana.

Pernah jadi pelari tercepat



Siapa sangka, di usia mudanya, selain berprestasi di dunia sepak bola, Kayla juga berprestasi di cabang atletik. Ia bahkan tercatat sukses dinobatkan sebagai sprinter atau pelari cepat di nomor 100 dan 400 meter selama empat tahun.

Tak sampai di situ, di 2022, Kayla juga sukses meraih finis untuk juara negara bagian di nomor 400 meter (2021) dan 4x100 meter relay (2022).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://women.okezone.com/read/2024/07/11/612/3033029/5-potret-eksotis-kayla-ristianto-pemain-timnas-indonesia-kelahiran-amerika Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita women lainnya