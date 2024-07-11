Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Eksotis Kayla Ristianto, Pemain Timnas Indonesia Kelahiran Amerika

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:10 WIB
5 Potret Eksotis Kayla Ristianto, Pemain Timnas Indonesia Kelahiran Amerika
Pemain Naturalisasi Kayla Ristianto. (Foto: Instagram)
A
A
A

KAYLA Ristianto merupakan satu dari tiga nama pemain naturalisasi yang diboyong Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Dia didatngkan untuk uji coba melawan Hong Kong pada 11 dan 14 Juli 2024 mendatang.

Kayla Ristianto bersama 23 pemain dari Timnas Putri Indonesia, telah terbang ke Hong Kong. Sebelumnya, Kayla bersama Skuad Garuda Pertiwi lainnya sudah melakukan serangkaian pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Sosoknya lantas langsung mencuri perhatian.

Lantas, seperti apa potret cantik dari Kayla Ristianto? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @Kayla Ristianto.

Kelahiran Amerika
Kayla Ristianto
Meski kedua orang tuanya asli Indonesia, pemilik nama lengkap Kayla Nafiza Ristianto ini ternyata merupakan gadis kelahiran Dallas, Texas, Amerika Serikat.

Ia lahir pada 18 Februari 2005 dan merupakan putri dari pasangan suami istri Tommy dan Vania Ristianto. Keduanya merupakan orang Indonesia yang kemudian bersekolah dan bekerja di Amerika Serikat.

Punya segudang prestasi
Kayla Ristianto
Gadis yang saat ini berusia 19 tahun itu saat ini berlaga sebagai bek untuk sebuah kejuaraan nasional sepak bola wanita Amerika Serikat atau divisi pertama National Collegiate Athletic Association (NCAA) di Cornell University.

Lalu, di 2019-2023, ia bergabung dengan FC Dallas Women. Tercatat, Kayla sukses membawa timnya naik ke posisi tiga di kualifikasi ECNL Nasional 2022 selama empat tahun berkarier di sana.

Pernah jadi pelari tercepat
Kayla Ristianto
Siapa sangka, di usia mudanya, selain berprestasi di dunia sepak bola, Kayla juga berprestasi di cabang atletik. Ia bahkan tercatat sukses dinobatkan sebagai sprinter atau pelari cepat di nomor 100 dan 400 meter selama empat tahun.

Tak sampai di situ, di 2022, Kayla juga sukses meraih finis untuk juara negara bagian di nomor 400 meter (2021) dan 4x100 meter relay (2022).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786//shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/49/3177777//joey_pelupessy_dikabarkan_gabung_persib_bandung-BUul_large.jpg
Joey Pelupessy Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177770//shin_tae_yong_menyukai_unggahan_mochamad_iriawan_yang_minta_sty_balik_ke_timnas_indonesia_shintaeyong7777-ujQw_large.jpg
Shin Tae-yong Sukai Unggahan Iwan Bule yang Minta PSSI Kembali Kontrak STY sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713//shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711//timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/49/3177710//thom_haye-TvKN_large.jpg
Menggila di Persib Bandung, Thom Haye Masih Patah Hati Gagal Lolos Piala Dunia 2026: Hari-Hari Terasa Sulit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement