HOME WOMEN LIFE

Maudy Ayunda Tampil ala Wanita Karier, Padukan One Shoulder dengan Jas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:05 WIB
Maudy Ayunda Tampil ala Wanita Karier, Padukan One Shoulder dengan Jas
Potret Cantik Maudy Ayunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Maudy Ayunda sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dia merupakan seorang artis yang berbakat dan berprestasi. Tak hanya itu, Maudy juga memiliki gaya outfit yang stylish dan kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah outfit Maudy Ayunda ala wanita karier.

Seperti pada postingan terbarunya, istri dari Jesse Choi ini mengunggah foto OOTD dengan outfit ngantor. Maudy tampil dengan gaya semi formal dan berkelas.

Maudy Ayunda

"Cold Brew personified. I need coffee to deal with my calendar this week," tulis Maudy Ayunda dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @maudyayunda.

Pada fotonya itu dia memakai inner one shoulder top dipadukan dengan blazer abu-abu. Maudy menambahkan celana kulot dan sepatu abu-abu. Pelantun lagu Tahu Diri ini menambahkan hand bag warna merah sebagai statement pada tampilannya. Ia pose candid sambil berjalan.

Maudy Ayunda

Untuk tampilan makeupnya sendiri, Maudy memilih menggunakan makeup simple agar terlihat natural. Sementara rambutnya model ponytail. Outfit ngantor ala Maudy Ayunda ini terlihat sangat kece dan stylish. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
