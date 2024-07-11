Potret Hot Hanum Mega Berani Berbikini, Netizen: Kylie Jenner Lewat!

MASIH ingat dengan sosok Hanum Mega? Selebgram satu ini dulu sempat viral karena sejumlah kehidupan kontroversinya.

Mulai dari saat membongkar perselingkuhan sang suami, hingga kontroversi pamer uang segepok di akun sosial medianya. Meski sempat menjadi sorotan dan cibiran warganet, namun hingga saat ini Hanum Mega tergolong sebagai salah satu selebgram yang cukup sukses.

Tak hanya sukses dari lini bisnis skincare yang ia jalankan, penampilan Hanum Mega juga terbilang banyak berubah drastis. Ibu anak dua ini kini semakin cantik dengan body goals-nya yang aduhai. Bahkan, tak kalah dengan gadis belia!

Hal itu terlihat dari sederet potret dirinya yang dibagikan di akun Instagram pribadinya Nah, baru-baru ini, Hanum semakin berani dalam memamerkan wajah cantik dan tubuh indahnya.

Pasalnya, kali ini, Hanum mulai berani memamerkan penampilan dirinya saat mengenakan satu set bikini yang super hot!

Lewat satu video yang diunggah di akun Instagramnya, @real.hanummegaa, tampak Hanum memamerkan siluet tubuh dalam balutan bikini berupa satu set bikini berwarna hitam, dan bawahan rok hitam menerawang.