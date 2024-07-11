Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hot Hanum Mega Berani Berbikini, Netizen: Kylie Jenner Lewat!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |22:40 WIB
Potret Hot Hanum Mega Berani Berbikini, Netizen: Kylie Jenner Lewat!
Potret Hot Hanum Mega (Foto: Instagram @real.hanummegaa)
A
A
A

MASIH ingat dengan sosok Hanum Mega? Selebgram satu ini dulu sempat viral karena sejumlah kehidupan kontroversinya.

Mulai dari saat membongkar perselingkuhan sang suami, hingga kontroversi pamer uang segepok di akun sosial medianya.  Meski sempat menjadi sorotan dan cibiran warganet, namun hingga saat ini Hanum Mega tergolong sebagai salah satu selebgram yang cukup sukses. 

Tak hanya sukses dari lini bisnis skincare yang ia jalankan, penampilan Hanum Mega juga terbilang banyak berubah drastis.  Ibu anak dua ini kini semakin cantik dengan body goals-nya yang aduhai. Bahkan, tak kalah dengan gadis belia!

Hal itu terlihat dari sederet potret dirinya yang dibagikan di akun Instagram pribadinya Nah, baru-baru ini, Hanum semakin berani dalam memamerkan wajah cantik dan tubuh indahnya. 

Pasalnya, kali ini, Hanum mulai berani memamerkan penampilan dirinya saat  mengenakan satu set bikini yang super hot!

Hanum Mega

Lewat satu video yang diunggah di akun Instagramnya, @real.hanummegaa, tampak Hanum memamerkan siluet tubuh dalam balutan bikini berupa satu set bikini berwarna hitam, dan bawahan rok hitam menerawang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement