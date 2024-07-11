Ayu Ting Ting Tampil Elegan dengan Rok Midi, Cantik Natural

PENAMPILAN Ayu Ting Ting di depan publik memang tidak pernah gagal. Dia selalu menunjukkan sisi feminim dan elegan dan setiap outfit yang dipakai.

Seperti pada postingan terbarunya, Ayu tampil cantik saat menjadi juri di acara Kontes Swara Bintang. Tampilannya nampak elegan memakai busana nuansa monokrom.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @ayutingting92.

Pakai outfit nuansa monokrom



Potret cantik Ayu Ting Ting saat memamerkan outfitnya. Dia memakai atasan dan rok midi rancangan desainer Yosafat Dwi Kurniawan. Untuk top-nya, Ayu memakai lengan panjang dengan model cut out di bagian dada. Top tersebut berwarna hitam dengan aksen bling bling yang menambah kesan mewah pada tampilannya.

Ibu satu anak ini juga memadukan outfitnya dengan rok midi warna hitam dan high heels hitam bertali.

Gayanya bak idol Kpop



Penampilan Ayu di foto ini terlihat begitu memesona. Kerap terinspirasi dari outfit Korea Selatan, gaya Ayu di foto ini bak Idol Kpop.