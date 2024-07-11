Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayu Ting Ting Tampil Elegan dengan Rok Midi, Cantik Natural

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:03 WIB
Ayu Ting Ting Tampil Elegan dengan Rok Midi, Cantik Natural
Potret Cantik Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Ayu Ting Ting di depan publik memang tidak pernah gagal. Dia selalu menunjukkan sisi feminim dan elegan dan setiap outfit yang dipakai.

Seperti pada postingan terbarunya, Ayu tampil cantik saat menjadi juri di acara Kontes Swara Bintang. Tampilannya nampak elegan memakai busana nuansa monokrom.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @ayutingting92.

Pakai outfit nuansa monokrom
Ayu Ting Ting
Potret cantik Ayu Ting Ting saat memamerkan outfitnya. Dia memakai atasan dan rok midi rancangan desainer Yosafat Dwi Kurniawan. Untuk top-nya, Ayu memakai lengan panjang dengan model cut out di bagian dada. Top tersebut berwarna hitam dengan aksen bling bling yang menambah kesan mewah pada tampilannya.

Ibu satu anak ini juga memadukan outfitnya dengan rok midi warna hitam dan high heels hitam bertali.

“Cantik,” kata @tanti***

Gayanya bak idol Kpop
Ayu Ting Ting
Penampilan Ayu di foto ini terlihat begitu memesona. Kerap terinspirasi dari outfit Korea Selatan, gaya Ayu di foto ini bak Idol Kpop.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/194/3069056/ayu_ting_ting-tk0M_large.jpg
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068832/ayu_ting_ting_dan_boy_william-E3a2_large.jpg
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060554/assyifa_nuraini-aHEW_large.jpg
Curhat Pilu Adik Ayu Ting Ting Ditinggal sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060159/adik_ayu_ting_ting-2GFf_large.jpg
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement