Momen Refal Hady Tampil Gagah di Pernikahan Ibrahim Risyad, Didoakan Nyusul oleh Netizen

AKTOR Refal Hady jadi salah satu selebritis yang hadir di pernikahan Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad. Sebagai sahabat Ibrahim, Refal hadir langsung dan memberikan pesan manis di pernikahan sang sahabat.

Pesan manis itu ditulis Refal di akun Instagram-nya, @refalhady. Saat mengunggah momen dirinya di pernikahan sang sahabat, bintang film Wedding Agreement ini menyampaikan pesan menyentuh untuk Ohim alias Ibrahim.

“Selamat yea kawan sudah resmi menjadi Suami. Sudah harus extra dewasa, extra sabar, extra toleransi, dan extra pengertian,” tulis Refal.

Postingan itu memerlihatkan dirinya dan beberapa selebritis pria lainnya yang hadir langsung di momen bahagia Ohim dan Salsha ini. Refal juga nampak gagah dalam balutan kemeja batik hingga stelan tuxedo yang kece.

Sebagai sahabat, Refal mengharapkan doa terbaik untuk rumah tangga Ohim dan Salsha. Ia berharap Ohim dan Salsha bisa terus langgeng dan menemani hingga akhir hayat.

“InsyaAllah Saling mendengarkan dan saling mengisi satu sm lain,” ungkap Refal.