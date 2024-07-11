3 Potret Selfie Cantik Laura Basuki yang Viral di Media Sosial

LAURA Basuki belakangan menjadi perbincangan publik setelah mengunggah

foto selfie dirinya. Diketahui, Laura Basuki memang jarang sekali mengunggah swafoto dirinya dan diunggah di media sosial.



Namun kali ini ia mengunggah foto selfienya karena menepati janji kepada pengikutnya di Instagram untuk mengikuti Heartbreak Motel challenge. Semua berawal dari teaser film terbaru Laura berjudul Heartbreak Motel yang akan dirilis pada 1 Agustus mendatang.



Penasaran seperti apa potret cantik Laura saat selfie? Berikut

ulasannya dari Instagram @laurabas, Kamis (11/7/2024)



1. Duckface: Potret cantik Laura Basuki saat selfie dengan menunjukkan mimik wajah duck face. Laura terlihat cantik memakai baju kebaya hitam dengan detail bordirbunga dan tampilan rambut dikuncir berponi. Wajahnya terlihat cantik

dengan makeup natural.





"Serasa lagi dikirim pap oleh ayanggg," kata akun @npure***