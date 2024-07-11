Potret Terbaru Marshanda, Semakin Langsing Pasca Diet

MARSHANDA kini tampil dengan gaya visual penampilannya yang terbaru. Melalui akun sosial medianya, sang aktris percaya diri menunjukkan bentuk tubuh terbarunya setelah berhasil turun berat badan hingga 9 kilogram dalam kurun waktu 6 bulan.



Alasan ibu satu anak ini menjalani diet bukan hanya karena ingin tampil percaya diri di depan publik. Melainkan ia ingin hidup

lebih sehat karena sempat mengalami masalah kesehatan fisik.



Kini perempuan yang akrab disapa Caca ini mendapatkan hasilnya. Tubuhnya terlihat lebih ramping dan kurus, meski demikian ia masih terus menjalani diet untuk mencapai berat ideal.



Lewat akun Instagram pribadinya, @marshanda99, ibu satu orang anak yang akrab dipanggil Caca tersebut mengunggah potret terbarunya. Dalam foto itu Caca terlihat duduk di sofa sambil bermain gawai.

Caca membalut tubuh langsingnya dengan outfit one piece berupa jumpsuit warna coklat susu, yang memperlihatkan tungkai kaki jenjang dan mulusnya.