Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Marshanda, Semakin Langsing Pasca Diet

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |17:30 WIB
Potret Terbaru Marshanda, Semakin Langsing Pasca Diet
Potret Terbaru Marshanda pasca diet, (Foto: Instagram @dennytjan/@marshanda99)
A
A
A

MARSHANDA  kini tampil dengan gaya visual penampilannya yang terbaru. Melalui akun sosial medianya, sang aktris percaya diri menunjukkan bentuk tubuh terbarunya  setelah berhasil turun berat badan hingga 9 kilogram dalam kurun waktu 6 bulan.

Alasan ibu satu anak ini menjalani diet bukan hanya karena ingin tampil  percaya diri di depan publik. Melainkan ia ingin hidup
lebih sehat karena sempat mengalami masalah kesehatan fisik.

Kini perempuan yang akrab disapa Caca ini mendapatkan hasilnya. Tubuhnya terlihat lebih ramping dan kurus, meski demikian ia masih terus menjalani diet untuk mencapai berat ideal.
 

Lewat akun Instagram pribadinya,  @marshanda99, ibu satu orang anak yang akrab dipanggil Caca tersebut  mengunggah potret terbarunya. Dalam foto itu Caca terlihat duduk di sofa sambil bermain gawai.

Marshanda pasca diet

Caca membalut tubuh langsingnya dengan outfit one piece berupa jumpsuit warna coklat susu, yang memperlihatkan tungkai kaki jenjang dan mulusnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3068053/marshanda-2P3o_large.jpg
Potret Terbaru Marshanda dengan Makeup Flawless, Wajah Tirusnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3062188/marshanda-ai0J_large.jpg
Marshanda Bagikan Tampilan Terbarunya dalam Balutan Hijab, Elegan dan Bikin Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060238/marshanda-ZCPI_large.jpg
Marshanda Girang, Baju 10 Tahun Lalu Muat Lagi Usai Berat Badan Turun 20 Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058707/marshanda-rlT7_large.jpg
Marshanda Berhasil Turunkan Berat Badan 20 Kilogram: Sekarang 56 Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058697/marshanda-zyGa_large.jpg
Senyum Sumringah Marshanda Berhasil Turunkan Berat Badan 20 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053576/marshanda-2bVP_large.jpg
Potret Marshanda Workout demi Capai Body Goals
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement