4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, menarik untuk dibahas karena pernikahannya memang tengah menjadi buah bibir pemberitaan domestic dan juga internasional.

Anant Ambani sendiri merupakan putra bungsu dari Mukesh Ambani, ia akan menikahi sang kekasih, Radhika Merchant, putri dari pengusaha kaya India. Pasangan yang dijuluki Crazy Rich India ini telah menarik perhatian publik dengan serangkaian acara mewah menjelang pernikahannya.

Pernikahan utama Anant dan Radhika akan dilangsungkan pada 12 Juli 2024. Sebelum hari besar mereka, pasangan ini menggelar acara nikah massal untuk 50 pasangan kurang mampu yang dilaksanakan di Reliance Corporate Park.

Lantas seperti apa rupa calon istri Anant Ambani tersebut? Simak ulasan empat potret Radhika Merchant, pasangan Crazy Rich India, Anant Ambani yang gelar nikah massal, sebagaimana telah dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (11/7/2024)

1. Anggun: Radhika Merchant cantik dalam balutan busana Saree mewah, pakaian tradisional India berwarna beige yang dirancang dengan elegan. Dengan atasan crop dan rok A-line, sari ini dihiasi dengan manik-manik cantik di berbagai bagian. Dia melengkapinya dengan kain yang disampirkan di bahu dan memakai veil di kepalanya.

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)

2. Mewah dalam balutan Saree: Radhika nampak menawan dalam balutan Saree dan lehenga warna pink.

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)

Kecantikannya semakin terlihat dengan berbagai perhiasan mewah yang menghiasi tubuhnya, seperti anting besar dan gelang yang bertumpuk di tangan, serta makeup gaya bold.