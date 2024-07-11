Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |12:30 WIB
4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal
4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)
A
A
A

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, menarik untuk dibahas karena pernikahannya memang tengah menjadi buah bibir pemberitaan domestic dan juga internasional.

Anant Ambani sendiri merupakan putra bungsu dari Mukesh Ambani, ia akan menikahi sang kekasih, Radhika Merchant, putri dari pengusaha kaya India. Pasangan yang dijuluki Crazy Rich India ini telah menarik perhatian publik dengan serangkaian acara mewah menjelang pernikahannya.

Pernikahan utama Anant dan Radhika akan dilangsungkan pada 12 Juli 2024. Sebelum hari besar mereka, pasangan ini menggelar acara nikah massal untuk 50 pasangan kurang mampu yang dilaksanakan di Reliance Corporate Park.

Lantas seperti apa rupa calon istri Anant Ambani tersebut? Simak ulasan empat potret Radhika Merchant, pasangan Crazy Rich India, Anant Ambani yang gelar nikah massal, sebagaimana telah dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (11/7/2024)

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal

1. Anggun: Radhika Merchant cantik dalam balutan busana Saree mewah, pakaian tradisional India berwarna beige yang dirancang dengan elegan. Dengan atasan crop dan rok A-line, sari ini dihiasi dengan manik-manik cantik di berbagai bagian. Dia melengkapinya dengan kain yang disampirkan di bahu dan memakai veil di kepalanya.

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)
4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)

2. Mewah dalam balutan Saree: Radhika nampak menawan dalam balutan Saree dan lehenga warna pink.

4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)
4 Potret Radhika Merchant, Pasangan Crazy Rich India Anant Ambani yang Gelar Nikah Massal, (Foto: Instagram @radhika.merchant_)

Kecantikannya semakin terlihat dengan berbagai perhiasan mewah yang menghiasi tubuhnya, seperti anting besar dan gelang yang bertumpuk di tangan, serta makeup gaya bold.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3177007/viral-Mb07_large.jpg
Viral Ahmad Sahroni Muncul ke Publik dan Diwisuda S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351/viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/65/3165069/alim_anggono-fsqd_large.jpg
Kisah Alim Anggono, Sosok Gen Z yang Jadi Rektor Termuda Berusia 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164543/sesar-j2L3_large.jpg
Mengenal Sesar Lembang yang Mengguncang Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975/viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297/belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement