5 Potret Cantik Katy Louise, Istri Song Joong Ki yang Hamil Anak Kedua

PASANGAN Song Joong Ki dan Katy Louise memang tengah berbahagian dan menunggu kelahiran anak kedua. Kabar tersebut datang dari Agensi Song Joong Ki, HighZium Studio, yang mengonfirmasi berita kehamilan ini pada Senin, 8 Juli 2024.

"Istri Song Joong Ki hamil anak kedua," ujar perwakilan dari HighZium Studio kepada Star News.

Sejak saat itu sosoknya istri Song Joong Ki kembali menjadi sorotan. Paras cantiknya menuai banyak komentar dari netizen. Berikut potret cantik Katy Louise seperti dilansir dari Instagram @katy_louise2023.

Foto selfie



Potret cantik Katy saat foto selfie dengan anjing kesayangannya. Di foto ini dia memakai knit top dipadukan dengan jeans abu-abu. Dia nampak memakai roll rambut dan makeup natural.

Pamer baby bump



Potret Katy saat menghadiri sebuah acara. Dia tampil simple memakai jumpsuit dipadukan dengan leather jacket warna hitam. Di foto ini Katy pose bertolak pinggang sambil memamerkan baby bump. Tapi baby bumpnya ini saat mengandung anak pertama.

Vakum sebagai model



Setelah menikah dan memiliki anak, Katy memilih vakum dari dunia model yang membesarkan namanya. Dia pun fokus mengurus suami dan buah hatinya.