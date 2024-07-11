Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Whey Protein, Suplemen Kesehatan yang Dapat Bantu Pembentukan Massa Otot

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:00 WIB
BEBERAPA orang ingin menaikan masa otot agar tubuh lebih kencang. Otot akan mulai terbentuk saat seseorang melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, contohnya seperti latihan gym. Salah satu kunci untuk membangun massa otot adalah dengan konsumsi protein.

Protein yang dikonsumsi juga disarankan agar dapat sebanyak 1.5-2 gram/kg BB. Nantinya protein akan membentuk asam amino sebagai bahan penyusun protein sendiri membantu banyak dalam proses anabolik (pembentukan otot).

Selain mendapat asupan dari daging, biasanya mereka yang ingin membentuk massa otot juga menambah asupan protein dari whey protein. Lantas apa sih whey protein itu?

Whey protein adalah sebuah suplemen kesehatan yang digunakan secara bersamaan dengan olahraga ketahanan. Whey protein sangat cocok dikonsumsi untuk mereka yang ingin membangun otot, menurunkan dan menjaga berat badan, serta menurunkan kolesterol.

Jenis-jenis whey protein

Ada dua jenis whey protein, yakin whey concentrate, whey isolate, dan whey hydrolysate. Whey concentrate salah satu jenis protein whey yang diperoleh dari proses pemisahan susu. Whey concentrate juga biasanya mengandung sekitar 70-80 persen protein, sementara sisanya terdiri dari karbohidrat, lemak, dan laktosa.

Sementara itu, whey Isolate jenis protein yang sudah melalui proses filtrasi tambahan untuk menghilangkan lemak dan laktosa. Whey isolate mengandung lebih dari 90 persen protein, dengan kandungan lemak dan karbohidrat yang sangat rendah.

Whey Protein

Ada juga whey hydrolysate merupakan bentuk whey protein yang telah mengalami proses hidrolisis, di mana rantai asam amino telah dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Whey hydrolysate mengandung sekitar 80-90 persen protein, tergantung pada tingkat hidrolisis.

Manfaat whey protein

1. Stimulasi protein sintesis otot

Protein sintesis otot adalah proses di mana tubuh menggunakan asam amino untuk membangun protein otot baru atau memperbaiki protein yang rusak setelah latihan atau aktivitas fisik.

Whey protein kaya akan asam amino esensial, termasuk BCAA (Branched-Chain Amino Acids) seperti leusin, isoleusin, dan valin, yang merupakan bahan bangunan utama untuk otot.

2. Mengoptimalkan performa dan pemulihan

Selain dari membangun otot, whey protein juga membantu dalam meningkatkan performa atletik dengan mempercepat pemulihan otot. Ini penting karena memungkinkan seseorang untuk berlatih lebih intensif atau lebih sering, tanpa risiko overtraining atau cedera otot yang serius.

Dengan demikian, whey protein tidak hanya berperan sebagai sumber protein yang tinggi, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam. Memfasilitasi proses protein sintesis otot yang penting untuk membangun dan memelihara otot secara efisien dan efektif.

