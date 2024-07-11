Berkaca Kasus Ibu-Ibu Mengamuk di Minimarket, Benarkah Susu UHT Wajib dalam Kondisi Dingin?

AKSI seorang ibu yang marah kepada karyawan minimarket gara-gara susu UHT ukuran satu liter yang dibelinya tidak dingin, berhasil mencuri perhatian netizen. Ibu tersebut lantas meminta uangnya dikembalikan, hingga melontarkan kata kasar kepada karyawan minimarket.

Namun, kasir menolak untuk me-refund uang ibu tersebut karena memang susu UHT berukuran satu liter tidak ditempatkan pada kulkas. Lantas, apakah susu UHT memang wajib disimpan kulkas? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

BACA JUGA: Pentingnya Inovasi Berbasis Digital untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Ada berbagai jenis susu yang dijual di pasaran, salah satu yang paling sering ditemui dan mudah didapatkan adalah susu UHT atau Ultra-High Temperature. Susu UHT dikenal sebagai susu yang tahan lama.

Susu UHT termasuk susu yang telah melalui proses sterilisasi dan dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi, yakni 140 derajat Celcius selama dua detik.

Meski telah melalui proses pemanasan, kandungan nutrisi dalam susu pasteurisasi maupun UHT tidak banyak berubah dan masih mengandung protein, kalsium, serta berbagai nutrisi susu lainnya. Yang membedakan, protein susu UHT biasanya lebih rendah dibanding susu pasteurisasi karena dampak pemanasan dengan suhu tinggi.

Sehingga, hal ini membuat susu UHT lebih steril dari susu pasteurisasi dan memiliki umur penyimpanan lebih lama yakni hingga enam bulan di suhu ruang. Sedangkan susu pasteurisasi hanya beberapa hari dan harus disimpan dalam lemari pendingin.

Lantas, apakah susu UHT perlu disimpan dalam lemari pendingin?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, susu UHT dibuat melalui proses sterilisasi dengan pemanasan suhu sangat tinggi kemudian dikemas dalam kemasan steril. Karena itu, daya tahan susu UHT dan usia penyimpanannya bisa lebih lama. Selain itu juga tidak perlu disimpan di lemari pendingin.

Namun kedua kelebihan itu tidak lagi berlaku apabila kemasan susu sudah dibuka. Susu UHT yang sudah dibuka sebaiknya segera diminum dan dihabiskan. Umumnya, susu UHT masih baik untuk dikonsumsi hingga jangka waktu tujuh hari, tapi dengan syarat harus disimpan di lemari pendingin.