Indonesia Sediakan Klinik Khusus Korban Kecanduan Judi Online, Ini Layanan yang Diberikan!

KECANDUAN judi online merupakan masalah yang cukup serius dan kondisi yang perlu diwaspadai. Melihat dampak signifikan kecanduan judi, dibutuhkan upaya perawatan kesehatan untuk menangani individu yang mengalami gangguan perjudian tersebut.

Ternyata, Indonesia sendiri sebenarnya punya klinik khusus para korban kecanduan judi online lho! Salah satunya, Klinik Adiksi Perilaku di Poliklinik Eksekutif PKJN RS Marzoeki Mahdi. Klinik khusus ini dihadirkan untuk mengambil langkah penting dalam menangani individu yang mengalami gangguan perjudian.

Bahkan, klinik ini tidak hanya menangani kecanduan judi online, tetapi juga berbagai kecanduan lainnya seperti gim, belanja, seks, dan pornografi.

Dokter Nova Riyanti Yusuf menuturkan, pembukaan klinik untuk penanganan kecanduan judi online ini sendiri bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti serta melibatkan dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2024 ini.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi judi online dan perilaku-perilaku terkait judi online serta merumuskan model terapi untuk orang dengan gangguan judi online di Indonesia,” tutur dr. Nova, melansir dari rilis Kemenkes RI, yang diterima Kamis, (11/7/2024).

“Hasil penelitian tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan layanan Poliklinik Eksekutif dan pembukaan layanan Poliklinik Adiksi Perilaku di PKJN RS Marzoeki Mahdi,” tuturnya.

Lantas, layanan apa saja yang bakal dihadirkan klinik tersebut untuk korban kecanduan judi online? Berikut diantaranya.

PKJN RS Marzoeki Mahdi menyediakan program pemulihan adiksi perilaku non-zat, khususnya untuk individu dengan gangguan perjudian. Pertama, layanan rawat jalan yang mencakup konseling individu, konseling keluarga/pasangan, Cognitive Behavior Therapy (CBT), Motivational Interviewing (MI), dan self-help.

CBT untuk pemulihan dari kecanduan mengajarkan individu untuk menemukan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku serta meningkatkan kesadaran tentang bagaimana upaya terapi berdampak pada pemulihan. MI merupakan teknik untuk mengatasi kecanduan dengan memperkuat motivasi dan komitmen demi tujuan tertentu seperti ketenangan hati.

Teknik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perubahan sehat dalam hidup. Self-help merupakan metode untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan tumbuh kembang diri.